Brent petrol, pazartesi günü bir haftanın en büyük düşüşünü yaşamasının ardından varil başına 78 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) 74 doların üzerinde seyretti.

60 günlük lisans, İsviçre’de yürütülen “verimli görüşmeler” gerekçe gösterilerek İran’ın bazı petrol ve petrol ürünlerini satmasına izin veriyor ve bu durum Tahran’a kritik bir ekonomik can suyu sağlıyor.

ABD’li ve İranlı yetkililer, şubat ayının sonunda başlayan çatışmayı sona erdirmeye yönelik kalıcı bir anlaşma için yapılan ilk tur görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtse de bazı görüş ayrılıkları ortaya çıktı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın ülkeye nükleer denetçilerin girişine izin vermeyi kabul ettiğini söyledi, ancak Tahran bu iddiayı yalanladı.

Muafiyet, ABD rafinerileri de dahil olmak üzere neredeyse herkesin İran petrolü satın almasına ve bunun ödemesini yapmasına izin veriyor, ancak bazı alıcılar risk almak istemeyebilir. Son dönemde Basra Körfezi’nden arz artış gösterdi; Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üreticiler enerjiyi bölgeden çıkarmak için alternatif yollar buldu. İran da son bir haftada 30 milyon varilden fazla sevkiyat gerçekleştirdi.

Görüşmeler sürerken İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin uzun soluklu pazarlıkların yaşanması bekleniyor. Ayrıca İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan’daki ateşkesin durumu ve Hürmüz Boğazı’nın güvenli şekilde yeniden açılması da gündemde olacak. Söz konusu su yolunun neredeyse kapanması enerji arzını sekteye uğratmış ve piyasaları altüst etmişti.

Katar, Hürmüz üzerinden Basra Körfezi’ne daha fazla boş sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankeri gönderiyor. Bu da hayati öneme sahip su yolundaki akışların kademeli olarak yeniden normale dönmeye başladığına işaret eden gelişmelere bir yenisini ekliyor.