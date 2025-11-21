Beklenenden güçlü gelen ABD istihdam raporu, Fed’in Aralık toplantısında faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Spot altın, yüzde 0,1 düşerek ons başına 4.072,87 dolara geriledi. Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 artarak ons başına 4.071,90 dolara yükseldi.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Doların oldukça güçlendiğini görüyoruz ve bunun arkasında Fed’in faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğine dair yoğun bir spekülasyon var,” dedi. Şu anda piyasa kararsız. Özellikle Aralık ayının sonuna yaklaşırken pek çok yatırımcının kâr realizasyonuna yönelmesini bekliyoruz; geçen hafta sonunda ve bu hafta başında bunu gördük.”

Dolar endeksi Cuma günü bir aydan uzun süredir en güçlü haftasına ilerliyor. Daha güçlü bir dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Federal hükümetin kapanması nedeniyle geciken ABD Çalışma Bakanlığı’nın merakla beklenen raporu, Eylül ayında tarım dışı istihdamın 119.000 arttığını gösterdi; bu rakam, 50.000 beklentisinin iki katından fazla.

Yatırımcılar artık gelecek ay Fed’in faiz indirme ihtimalini yaklaşık yüzde 39 olarak görüyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, özellikle enflasyonun Fed’in yüzde 2 hedefine doğru ilerlemesinin duraksamış ve tersine dönmüş göründüğü bir dönemde, faiz indirimlerini önden yüklemeye yönelik yaklaşımın kendisini “rahatsız ettiğini” yineledi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 50,35 dolara geriledi. Platin yüzde 0,4 artarak 1.521,41 dolara çıktı. Paladyum ise ons başına 1.377,50 dolarda yatay seyretti.