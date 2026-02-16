Değerli metal Pazartesi günü yüzde 0,8’e kadar düşerken, önceki seansta yüzde 2,4 yükselmişti.

ABD’de tüketici fiyat endeksi ocakta yüzde 0,2 arttı. Verinin beklentilerden daha sert bir artışa işaret etmemesi, faiz indirimi ihtimalini güçlendirerek borçlanma maliyetlerinin düşebileceği beklentisini destekledi.

Çin’de piyasalar Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle bu hafta kapalı. Son aylarda ülkede değerli metallere yönelik yoğun talep görülürken, yetkililer “yasa dışı altın ticareti faaliyetlerine” karşı uyarı yayımladı. Melbourne merkezli Vantage Markets analisti Hebe Chen, Çin ve Asya’nın bazı bölümlerinin tatilde olması nedeniyle haftanın ilk günlerinde altın işlemlerinde likiditenin zayıflayabileceğini ve daha sakin bir seyrin görülebileceğini söyledi.

Altın ocak sonunda spekülatif alımların etkisiyle 5.595 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ay başındaki iki günlük sert satış dalgası fiyatı 4.500 doların altına çekse de, dalgalı işlemlerle kayıpların yaklaşık yarısı geri alındı.

ANZ Group Holdings ikinci çeyrekte ons altının 5.800 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Chen, makroekonomik zeminin güçlü ancak sarsıcı olmadığını ve teknik göstergelerin metale destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, altının yapısal olarak dayanıklılık gösterdiğini ifade etti.

Spot altın Singapur saatiyle 09.00 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle ons başına 5.012,44 dolardan işlem gördü. Gümüş yüzde 1 gerileyerek 76,66 dolara indi. Platin ve paladyum da hafif ekside seyretti. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dollar Spot Index ise yüzde 0,1 yükseldi.