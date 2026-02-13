Altın ve gümüş fiyatlarında küresel piyasalarda sert bir satış dalgası yaşandı. Güçlenen dolar ve artan risk iştahı, değerli metallere yönelik talebi zayıflatırken, fiyatlar kısa sürede keskin biçimde geriledi.

Altın, gün içinde yüzde 3,8 düşüş kaydederek ons başına 4 bin 880 dolara kadar indi. Böylece, son dönemdeki en sert günlük kayıplarından birini yaşadı.

Gümüşteki düşüş ise daha belirgin oldu. Gümüş fiyatı yüzde 10 gerileyerek ons başına 76 doların altına kadar geriledi.

TSİ 19:40’da altın ons başına 4 bin 940 dolar, gümüş ise 77,4 dolardan işlem görüyor.