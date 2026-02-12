Altın ve gümüş, beklentilerden güçlü gelen Ocak ayı istihdam verilerinin yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasının ardından ABD dolarının güçlenmesiyle geriledi.

Yatırımcılar ise para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Spot altın, önceki seansta yüzde 1’den fazla yükseldikten sonra yüzde 0,4 düşüşle ons başına 5.058,64 dolara geriledi.

Spot gümüş, Çarşamba günkü yüzde 4’lük yükselişin ardından yüzde 1,4 düşüşle ons başına 82,87 dolara geriledi.

ABD dolar endeksi, ABD ekonomisinin temel sağlığına işaret eden beklenmedik derecede güçlü istihdam raporunun ardından Çarşamba günkü rallisini sürdürerek yükseldi.

ABD’de istihdam artışı Ocak ayında beklenmedik şekilde hızlandı ve işsizlik oranı yüzde 4,3’e geriledi. Bu durum, iş gücü piyasasının istikrarlı olduğuna işaret ederek, politika yapıcılar enflasyonu izlerken Fed’e faizleri bir süre sabit tutma alanı sağlayabilir. Ancak son 13 ayın en büyük bordro artışı, iş gücü piyasasının sağlığını abartıyor olabilir. Revizyonlar, ekonominin 2025’te daha önce tahmin edilen 584 bin yerine yalnızca 181 bin istihdam yarattığını gösterdi.

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası patikasına dair daha fazla sinyal için Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvurularını ve Cuma günü enflasyon verilerini bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İran konusunda nasıl ilerleyeceklerine dair “kesin” bir anlaşmaya varmadıklarını ancak Tahran ile müzakerelerin süreceğini söyledi.

Spot platin yüzde 1 düşüşle ons başına 2.110,63 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,4 artışla 1.707,17 dolara yükseldi.