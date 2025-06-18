İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken ABD’nin İran’a yönelik açıklamaları ve ABD’nin savaşa dahil olma planları hakkında iddialar ortaya atılıyor.

Bu kapsamda oluşan belirsizlik nedeniyle altın fiyatları kararsız seyrediyor.

Yatırımcılar olası bir ABD saldırısına odaklanmışken altın savaş yokmuşcasına sakin seyre yöneldi.

Ayrıca bu akşam Fed’in açıklayacağı ve değişmesi beklenmeyen faiz oranları da altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Ons altın güne 3391 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3370 dolar, en yüksek de 3395 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3392 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4303 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4284 lira, en yüksek de 4315 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4311 liradan alıcı buluyor.