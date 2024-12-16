Altın, Fed’in yılın son faiz oranı kararı öncesinde iki günlük bir düşüşü sonrası yükselişe geçti ve yatırımcılar 2025’e yönelik politika görünümünü değerlendirdi.

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 653 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 981 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Fed’in Çarşamba günkü toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor ve swap yatırımcıları önümüzdeki 12 ay içinde toplamda üç çeyrek puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

Değerli metal bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 29 yükseldi ve 2010’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor. Öte yandan altın, Fed’in gevşemesi, güvenli liman talebi ve dünya merkez bankalarının sürdürdüğü alımlarla desteklendi.

Dünya Altın Konseyi, ileriye bakıldığında, fiyatların 2025’te büyüme ve enflasyon gibi değişkenler tarafından yumuşatılarak daha yavaş artacağını öngörüyor.