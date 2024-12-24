Yatırımcılar, Fed’in gelecek yıl faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceği ihtimalini değerlendirirken altın kayıplarını geri alma çabasında.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 619 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 969 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan yatırımcılar, Aralık ayında beklenmedik şekilde düşen tüketici güvenine ilişkin son verileri hazmetme eğiliminde.

Altın bu yıl üst üste rekor seviyelere ulaştı ve 2024’ü yüzde 25 kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Altın, ABD’deki parasal genişleme, güvenli liman talebi ve merkez bankalarının alımları tarafından desteklendi, ancak Donald Trump’ın seçilmesinden sonra doların güçlenmesiyle birlikte altının yükselişi son zamanlarda yavaşladı.