Altın, Orta Doğu'daki devam eden çatışmanın piyasaları tedirgin etmesiyle ons başına yaklaşık 5 bin 223 dolara yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti.

Pentagon dün, ABD ve İsrail'in İran'a karşı şimdiye kadarki en yoğun saldırılarını gerçekleştirdiğini ve İslam Cumhuriyeti yenilene kadar devam edeceklerini söyledi. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmanın yakında sona erebileceğini ima eden önceki açıklamalarının ardından daha agresif bir tondu.

ABD yetkilileri de çelişkili mesajlar vererek piyasa belirsizliğini artırdı. Beyaz Saray, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan bir petrol tankerine eşlik etmediğini söylerken, Enerji Bakanı Chris Wright'ın daha sonra silinen bir sosyal medya paylaşımıyla çelişti.

Bu arada, piyasalar, savaş başlamadan önce bile merkez bankasının hedefinin oldukça üzerinde kalması beklenen ABD enflasyon verilerini yakından izliyor. Yatırımcılar şu anda Federal Rezerv'in politika gevşetme beklentilerini bu yıl sadece bir faiz indirimiyle sınırlandırdı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 190 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 183 dolar, en yüksek de 5 bin 223 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 205 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 7 bin 346 lira, en yüksek de 7 bin 404 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 7 bin 380 liradan alıcı buluyor.