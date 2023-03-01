Gram altın bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,50 artışla bin 114,87 TL seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın yüzde 0,54 artışla ons başına yüzde 836,11 seviyesinden işlem görüyor.

COMEX altın vadeli işlemleri yüzde 0,27 artışla ons başına bin 841,70 seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları son dönemlerde sert geri çekilmeler gösterdikten sonra dolar endeksinin zirve seviyelerinden gerilemesinin desteğiyle ılımlı bir yükselişe geçti.

City Index analisti Matt Simpson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dolar endeksi şubat ayındaki kazançlarının ardından bir geri çekilme yaşarken, altın fiyatları 200 günlük üssel hareketli ortalamasından destek buldu." dedi.

Simpson ayrıca altın için bir sonraki durağın 1.850-1.860 dolar bölgesi olabileceğini söyledi.

Altın fiyatları son olarak, bir dizi ABD verisinin dirençli bir ekonomiye ve sıkı bir iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından şubat ayında Haziran 2021'den bu yana en kötü ayını yaşamıştı.

Altın fiyatlarının şubat ayındaki bu performansında ise ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu engellemek için daha fazla faiz artırımı yapacağına ilişkin korkular temel etken olmuştu. Zira yüksek faiz oranları altının cazibesini azaltırken, getirisi olmayan varlığı elde tutmanın fırsat maliyetini de yükseltme eğiliminde bulunuyor.

Para piyasaları ise ABD Merkez Bankası'nın hedef faiz oranının eylül ayında yüzde 4,50 ila yüzde 4,75 aralığından yüzde 5,420'ye çıkmasını bekliyor. Piyasalar ayrıca yıl sonuna doğru büyük ölçüde faiz indirimi gerçekleşebileceğini fiyatlıyor.