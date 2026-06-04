Yatırımcılar, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sona ermesine yönelik beklentileri yeniden değerlendiriyor.

Spot altın, yüzde 0,7 artışla ons başına 4.461,09 dolara yükseldi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,5 değer kazanarak 4.487,90 dolara çıktı. Doların gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altının yükselişi hâlâ büyük ölçüde petrol ve doların seyrine bağlı. Bu iki unsur geri çekildiğinde altın yükseliyor. Bu nedenle kalıcı bir ivme kazanabilmesi için ABD-İran ilişkilerine dair olumlu haber akışına ihtiyaç duyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Trump yönetiminin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre İsrail ve Lübnan, çatışmaları sona erdirmek amacıyla ateşkesi uygulamaya koyma konusunda anlaşmaya vardı. Bu gelişme, İran’la yaşanan krizin de daha geniş kapsamlı bir anlaşmayla sonlandırılabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, Trump’ın İran’a karşı yürütülen savaşı sürdürmesini engellemeyi amaçlayan bir kararı onayladı. Bu adım, üç aydır devam eden çatışmaya ilişkin Trump’ın kendi partisinde de artan endişeleri yansıttı.

Petrol fiyatları da Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına zemin hazırlayabileceği beklentisiyle perşembe günü erken saatlerde geriledi. Yüksek petrol fiyatları enflasyonu hızlandırarak faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabilir. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,6 yükselişle ons başına 73,13 dolara, platin yüzde 0,7 artışla 1.872,11 dolara ve paladyum yüzde 0,9 yükselişle 1.313,51 dolara çıktı.