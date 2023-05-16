Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM 28. Dönemi seçimlerini geride bıraktı. Seçimlerin cumhurbaşkanlığı ayağı ikinci tura kalırken serbest piyasadaki belirsizlik ortamı yerini nispi hareketlenmelere bıraktı. Haftanın ikinci günü başlarken altın alım ve satımları hızlandı.

Borç tavanı krizi ve potansiyel temerrüt, altın fiyatlarını oldukça desteklemeye devam ediyor.



ANZ'DEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce rekor zirveleri test ettikten sonra, ETF yatırımcılarının yenilenen durgunluk riskinin ışığında uyanmasıyla birlikte ons altın fiyatının 1.900 ila 2.100 dolarda geniş bir aralığa baktığını söyledi.

1.900 DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

ANZ emtia stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari, "Yukarı yönlü kanal, 1.900-2.100 dolar/ons gibi geniş bir aralığı gösteriyor. Fiyatların rekor seviyeye ulaşmasına rağmen, İlişki Gücü Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesi göstermiyor" dedi.

Altının bir başka önemli yükselişini görmesi için 2.062$'lık kritik direnci kırması gerekiyor. Hynes ve Kumari, "Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, yeni teknik alımları tetikleyebilir ve fiyatlar, keşfedilmemiş 2.100 USD/ons bölgesinde işlem görebilir." dedi.

Aynı zamanda, herhangi bir şahin Fed hissiyatının 1.900 dolara kadar düşüşü tetikleyebileceğini de eklediler.

ANZ, altının bu yılın sonuna kadar 2.100 doları ve gelecek yılın ikinci yarısında 2.200 doları görmesini bekliyor. Bankaya göre, herhangi bir fiyat düşüşü yatırımcılar tarafından satın alma fırsatı olarak görülecektir.

Stratejistler "Altın ETF akışlarının bu yılın geri kalanında pozitife dönmesini bekliyoruz. ABD bankacılık sektörü sorunları, yükselen faiz oranları ve borç tavanına ilişkin belirsizlik, ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor ve altına yönelik güvenli liman talebini artırıyor." ifadelerini kullandı.