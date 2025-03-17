Altın, Cuma günü ons başına 3 bin doları aşmasının ardından yükselişini sürdürerek hafifçe yükseldi.

Külçe altın, ABD Senatosu’nun Cumhuriyetçilerin harcama planını kabul etmesinin ve hükümetin finansman paketinin onaylanmasının önünü açmasının ardından, ons başına 3.005 doların hemen altındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden geriledikten sonra ons başına 2.990 dolara yakın işlem gördü.

Piyasalar, S&P 500’ün geçen hafta bir düzeltmeye girmesine ve ardından Cuma günü toparlanmasına neden olan ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret gündeminin sonuçlarını izliyor. Bu yükseliş, ABD Başkanı’nın son gümrük tarifesi tehditlerinin hayata geçirilmesi, resesyon uyarıları ve Ukrayna’nın geleceğine ilişkin jeopolitik görüşmeler gibi gelişmelerle dolu bir haftanın kapanışını yaptı.

Belirsiz ekonomik görünüm ve güvenli liman varlıklarına olan talep, altının yılbaşından bu yana yüzde 14 oranında artmasını sağladı. Geçen hafta Macquarie Group, altın fiyatlarının ikinci çeyrekte ons başına 3.500 dolara yükseleceğini öngörürken, BNP Paribas SA ise fiyat tahminlerini 3 bin doların üzerinde seyredecek şekilde revize etti.

Öte yandan, yatırımcılar bu hafta birçok merkez bankasının toplantılarını yakından takip edecek. Trump’ın ticaret hamleleri, politika yapıcıların duruşlarını test ederken, Fed Başkanı Jerome Powell, yatırımcılara hem ekonominin sağlam temeller üzerinde olduğunu hem de gerektiğinde destek sağlamak için hazır olduklarını anlatma konusunda hassas bir görevle karşı karşıya.

Singapur saatiyle sabah 8:22 itibarıyla spot altın, geçen hafta yüzde 2,6 yükseldikten sonra yüzde 0,2 artışla ons başına 2.988,58 dolardan işlem görüyordu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yatay seyretti. Gümüş büyük ölçüde değişmezken, platin ve paladyum hafifçe geriledi.