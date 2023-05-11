Altın fiyatları, zayıf dolar ve ekonomiye dair endişelerden destek bularak yükselirken yatırımcılar ABD'nin para politikasına dair izleyeceği yol hakkında daha fazla ipucu arıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 32 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İç piyasada gram altın 1277 lira, çeyrek altın 2 bin 230 liradan satılıyor.

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, beklentilerin altında gerçekleşen TÜFE artışına karşın enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kaldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 10'un altına geriledi.

Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,45'e indi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, borç limitine ilişkin ülkenin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.