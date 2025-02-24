Altın, beklenmedik şekilde gelen zayıf ekonomik veriler ve artan enflasyon beklentilerinin güvenli liman talebini artırmasıyla geçen haftanın rekor seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Külçe, 2020’den bu yana en uzun serisi olan sekizinci haftalık artışını kaydettikten sonra ons başına yaklaşık 2.937 dolarda seyrediyor. Kazançlar, altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talebin sert bir şekilde artmasıyla desteklendi ve geçen hafta varlıklar 2022’den bu yana en büyük sıçramayı yaptı.

Cuma günkü raporlar, ABD iş faaliyetlerinin yavaşladığını, tüketici güveninin azaldığını ve enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi. Fed Chicago Başkanı Austan Goolsbee, Pazar günü News Nation’a verdiği demeçte fiyat baskılarıyla ilgili endişeleri küçümsedi ve “bu rakam harika bir sayı değildi, ancak yalnızca bir aylık veri. Bunun sayılması için en az iki veya üç aya ihtiyacınız var” dedi.

Yatırımcılar 2025 için ilk indirimin Eylül yerine Temmuz ayında gelmesini bekliyor. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz ödemeyen altına fayda sağlama eğilimindedir.

Değerli metal, 2024’te yüzde 27 yükseldikten sonra Perşembe günü yeni bir zirveye ulaştı ve Başkan Donald Trump’ın ticaret ve jeopolitik gündemlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla ilgili artan endişeler yaşandı. Goldman Sachs geçen hafta metal için yıl sonu hedefini 3.100 dolara yükseltti ve merkez bankası alımlarının önemli bir itici güç olacağını söyledi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:14’te ons başına 2.936,82 dolarda sabit kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, üç haftalık kayıpların ardından yüzde 0,1 düştü. Gümüş, paladyum ve platin yükseldi.