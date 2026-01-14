Altın ve gümüş, ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimin sürmesiyle birlikte yükseldi. Gümüş, ons başına 90 doları aşarak tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü.

Beyaz metal çarşamba günü yüzde 3,6’ya kadar yükselerek ons başına 90,0394 dolara ulaştı. Altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 15 dolar altında işlem gördü. Aralık ayına ilişkin çekirdek ABD enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi piyasaları desteklerken, ekonomistler söz konusu verilerin geçen yılın sonlarında yaşanan rekor uzunluktaki hükümet kapanmasının etkisiyle yapay olarak baskılandığını belirtti.

Değerli metaller, geçen yılki güçlü rallilerini sürdürürken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik olası bir cezai soruşturma ihtimali, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Dünya genelindeki merkez bankacıları Powell’a destek verirken, JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon, siyasi müdahalenin ters etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

Güvenli liman talebi; ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela liderini ele geçirmesi, Grönland’ı alma yönündeki tehditlerini yenilemesi ve İran’da rejimi sarsabilecek şiddetli protestoların yaşanmasıyla da destek buldu. Citigroup analistleri bu hafta, önümüzdeki üç ay için altın ve gümüş tahminlerini sırasıyla ons başına 5.000 dolar ve 100 dolar seviyesine yükseltti.

Invesco Asset Management küresel piyasa stratejisti David Chao, altın ve gümüşe “enflasyona ya da finansal istikrarsızlıklara karşı korunma” amacıyla talebin bu yıl da süreceğini, ancak kazançların 2025’teki kadar güçlü olmayabileceğini söyledi. Chao, “Son jeopolitik belirsizlikler nedeniyle bu yıl altının gümüşten daha iyi performans göstermesi muhtemel” dedi.

Spot altın, Singapur saatiyle 11.09 itibarıyla yüzde 0,7 artışla ons başına 4.620,06 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 3,3 artışla 89,8065 dolara çıkarken, platin ve paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, salı günü yüzde 0,2 yükseldikten sonra yatay seyretti.