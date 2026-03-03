Orta Doğu’da patlak veren savaşın ardından bazı analistler petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşma riskini değerlendirmeye başladı.

Yatırımcılar, ABD ve İsrail’in İran’ı bombalamaya devam etmesi ve Tahran’ın komşularına yönelik saldırılarını sürdürmesiyle Ortadoğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

İran’a yönelik saldırılar, bölgesel enerji akışını alt üst etti ve küresel petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı fiilen kapandı. Çatışmalar ayrıca enflasyonu artırabilecek yeni bir enerji krizi korkusunu da körükledi.

Analistler, kriz ne kadar uzun sürerse, tedarik zincirlerinin etkilenmesi ve fiyatların yükselmesiyle küresel ekonomi için o kadar acı verici olacağı konusunda uyardı.

ABD ham petrolü yüzde 2,05 artışla varil başına 72,69 dolardan işlem görüyor. Küresel gösterge Brent petrol ise yüzde 2,64 artışla 79,79 dolardan işlem görüyor.

Petrolde 100 dolar senaryosu

Orta Doğu’da patlak veren savaşın ardından bazı analistler petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşma riskini değerlendirmeye başladı.

Yatırımcılar da ani jeopolitik gerginliklerin tetiklediği borsa düşüşlerinin alım fırsatları olduğu görüşünü sorgulamaya başladı. Petrol analistleri arasında şu anda 100 dolara kadar bir artış konusunda fikir birliği olmasa da bu, hisse senedi yatırımcılarının şu anda dikkate aldığı bir risk.

Freedom Capital Markets’ın baş küresel stratejisti Jay Woods bir notta, “Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde enflasyon endişeleri artmaya başlayabilir. Bu, tüketiciler için büyük ve beklenmedik bir yük ve Fed’in, başkanın faizleri düşürme baskısı altında olduğu bir dönemde uğraşmak istemediği bir sorun olur” değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg Intelligence stratejistlerine göre, petrol fiyatları tarihsel olarak bakıldığında varil başına 100 doların üzerindeki seviyelerde hisse senetlerini olumsuz etkiliyor. Stratejistler, 1983’ten bu yana petrolün 100 doların üzerinde olduğu dönemleri takip eden bir yıl içinde S&P 500’ün ortalama yüzde 1,6 düştüğünü belirtti. Hürmüz Boğazı’nın uzun süreli kapatılmasının, 1973 Arap petrol ambargosu ve 1979 İran devrimi sırasında yaşanan ham petrol şoklarını hatırlatabileceğini ifade eden stratejistler, 1973 ambargosunun S&P 500 endeksinin yıllık bazda yüzde 29 düşüşle stagflasyonist bir resesyona yol açtığını, ancak ikinci krizin 1980’deki resesyona rağmen S&P 500 endeksinde yıllık bazda yüzde 11,3’lük bir artışla sonuçlandığını kaydetti.

Michael Wilson liderliğindeki Morgan Stanley hisse senedi stratejistleri de, hisse senetleri için olası bir düşüş senaryosu olarak, varil başına 100 dolarlık ham petrol fiyatını veya yıllık bazda %75-%100’lük bir fiyat artışına işaret ediyor. RSM US baş ekonomisti Joseph Brusuelas ise “Günümüz Amerikan ekonomisinde, petrol fiyatlarındaki artışlar, yarım asır önce olduğu gibi, ekonomik büyüme veya enflasyon için aynı derecede önemli bir aşağı yönlü risk oluşturmuyor” dedi ve petrolün tüketici harcamalarında gerilemeye neden olması için 120-130 dolar aralığına ulaşması gerektiğini düşündüğünü ekledi. Brusuelas, “Şu an için, enerji piyasalarında görülen erken fiyat hareketleri, ABD’nin büyüme veya enflasyon görünümleri için herhangi bir önemli risk oluşturmuyor gibi görünüyor” yorumunu yaptı.