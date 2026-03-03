Yatırımcıların, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik artan hava saldırıları karşısında güvenli liman varlıklara yönelmesi, çatışmanın uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği endişelerini artırdı ve küresel belirsizliği derinleştirdi.

Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 5.377,21 dolara yükseldi. Önceki seansta ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a saldırı düzenlemesinin ardından altın, dört haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkmıştı.

ABD Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,5 primle 5.391,90 dolara ulaştı.

Dolar endeksi, güçlü talep ve temkinli piyasa havasının desteğiyle Pazartesi günü gördüğü beş haftayı aşkın zirveye yakın seyretti. Normal şartlarda güçlü dolar, altın gibi dolar cinsinden fiyatlanan varlıkları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirir. Ancak kriz dönemlerinde altın, para birimi alternatifi olmaktan ziyade riskten korunma aracı olarak işlem görüyor.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey bir yetkilinin Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını söylediğini ve stratejik su yolundan geçmeye çalışan gemilere ateş açılacağı uyarısında bulunduğunu aktardı.

Bu açıklama, İran’ın Cumartesi günü ihracat rotasını kapattığını duyurmasının ardından şimdiye kadarki en açık uyarı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu adım, küresel petrol akışının yaklaşık beşte birini sekteye uğratma ve ham petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltme riski taşıyor.

İran’a yönelik saldırılar Körfez’i savaş ortamına sürüklerken, İran ve Lübnan’da çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Küresel hava taşımacılığı aksadı ve Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri durduruldu.

Spot gümüş ise Salı günü yüzde 1,4 artışla ons başına 90,67 dolara yükseldi. Gümüş, önceki seansta da dört haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü.