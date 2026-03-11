Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Minareliköy Cezaevi ile Haspolat Sanayi Bölgesi'nde bulunan bazı yerlere bugün üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 09.30-12.30 saatleri arasında yük aktarımı projesi nedeniyle yürütülecek çalışmalar kapsamında; Minareliköy cezaevi, Haspolat sanayi bölgesinde bulunan MEDEF İİ, ARMER, Californian, Enlightened 1 ve Medef Defens’e elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Çalışmaların seyrine göre elektriğin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç verilebileceği belirtilen açıklamada, bölge halkının gerekli tedbirleri alması istendi.