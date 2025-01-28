ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifenin büyüklüğü hakkında ayrıntı vermeden çelik, alüminyum ve bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını söylemesinin ardından, külçe altın ons başına 2.742 dolara yakın işlem gördü.

Yatırımcılar, yürürlüğe girmesi halinde bir ticaret savaşı tehdidi oluşturabilecek ve güvenli liman varlıklarına olan talebi artırabilecek yeni yönetimin kapsamlı ithalat vergileri getirme sözünün sonuçlarına odaklandı. Dolar, Trump’ın yorumlarının ardından değer kazandı ve genellikle dolara zıt yönde hareket eden altının yükseliş potansiyelini sınırladı.

Yatırımcılar ayrıca, Çinli girişim DeepSeek’in ucuz yapay zeka modelinin sektördeki artan endişeler arasında Wall Street’ten gelen olumsuz sonuçları da izliyordu. Külçe altın, yatırımcıların Nasdaq’tan silinen yaklaşık 1 trilyon dolar da dahil olmak üzere hisse senetlerindeki kayıpları karşılamak için kıymetli metali satmasıyla pazartesi günü yüzde 1,1 düştü.

Altın, 2024’te bir dizi rekor kırdı ve bu rekorlar, Fed’in daha gevşek para politikasına geçişi, artan jeopolitik gerginlikler ve merkez bankası alımları tarafından yönlendirildi. Değerli metal, bu yıl herhangi bir faiz indirimi ve Trump’ın finans piyasalarına belirsizlik enjekte etmesiyle güvenli liman talebindeki olası artıştan daha fazla destek alabilir.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:34’te ons başına yüzde 0,1 artarak 2.743,33 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ikinci gün de yüzde 0,2 yükselerek yükseldi. Gümüş ve platin düştü, paladyum ise biraz yükseldi.