Bu yükselişte, Aralık ayında ABD Merkez Bankası’nın bir faiz indirimi daha yapacağına dair beklentilerin artması ve ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair işaretler etkili oldu.

Spot altın yüzde 0.7 artışla ons başına 4.142,83 dolara yükseldi ve 24 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0.7 değerlendi ve ons başına 4.148,50 dolara çıktı.

ABD Senatosu, federal hükümetin finansmanını yeniden sağlayacak ve şimdiye kadarki en uzun kapanmayı sona erdirecek anlaşmayı Pazartesi geç saatlerde onayladı.

ABD tarım dışı istihdam raporu gibi önemli ekonomik göstergeler, hükümetin kapanması nedeniyle ertelenmişti. Kapanmanın önümüzdeki günlerde sona ermesi, ABD ekonomisi ve Fed’in faiz politikası görünümü konusunda daha fazla netlik sağlayacak.