Dolar endeksi 100-101 aralığına düşerek, ABD'deki enflasyonun soğuma sinyallerinin Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştığına dair beklentileri güçlendirmesiyle bir yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu gelişmeyle hem altın hem Bitcoin tarafında hareketlilikler oluştu.

ABD Çalışma Bakanlığı'ndan alınan veriler, enflasyon verilerinin tüketici fiyatlarında bir yavaşlamaya işaret etmesinden bir gün sonra, ABD üretici fiyatlarının Mart ayında beklenmedik bir şekilde yaklaşık üç yılın en büyük aylık bazda düştüğünü gösterdi.

En son Federal Açık Piyasalar Komitesi (FOMC) tutanakları, yetkililerin bu yıl agresif faiz artırımlarına ilişkin beklentileri önemli ölçüde azalttığını ve son bankacılık krizinin ekonomiyi bu yıl içinde durgunluğa sürükleyebileceğini gösterdi.

Piyasalar şu anda Fed'in Mayıs'ta 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlarken, Temmuz'dan yıl sonuna kadar bir dizi faiz indirimi öngörüyor.

Bitcoin 10 ayın ardından ilk kez 30.900 doların üzerini gördü. Yurt içi piyasada gram altın ise sabah saatlerinde 1273,59 TL ile yeniden rekor kırdı.