Altın ve gümüş, yatırımcıların ABD’nin Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükseldi.

Spot altın pazartesi günü yüzde 2,1’e kadar yükselerek ons başına 4.420 doların üzerine çıktı. Gümüş ise yüzde 4,8 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’nun devrilmesinin ardından ABD’nin Venezuela’yı “yönetmeyi” planladığını söyledi; bu da Güney Amerika ülkesinin gelecekteki yönetimine dair belirsizliği artırdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington’un, daha fazla değişimi zorlamak için petrol üzerindeki etkisini kullanacağını ifade etti.

Değerli metaller rafinerisi MKS Pamp SA’nın araştırma direktörü Nicky Shiels, yayımladığı notta, “Piyasalar artık yalnızca Venezuela riskini değil, ABD’nin öngörülemezliğini ve askeri erişimini de yeniden fiyatlamak zorunda” dedi.

Önde gelen bankalar arasında da bu yıl altın fiyatlarında ilave yükseliş beklentisi bulunuyor; özellikle Fed’in ek faiz indirimleri yapmasının beklenmesi ve Trump’ın ABD merkez bankasının yönetimini yeniden şekillendirmesi bu görüşü destekliyor. Goldman Sachs, geçen ay temel senaryosunun ons başına 4.900 dolara doğru bir ralli olduğunu, yukarı yönlü risklerin de bulunduğunu belirtmişti.

Gümüş, geçen yıl altından da güçlü bir ralli yaparak, rekorlar kırdı. Altına destek veren faktörlere ek olarak, ABD yönetiminin rafine gümüş ithalatına ileride gümrük vergileri getirebileceğine dair süregelen endişeler de gümüş fiyatlarını destekledi.

Singapur saatiyle 09.20 itibarıyla altın yüzde 1,6 artışla 4.400,01 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 4,3 artarak 75,92 dolara çıktı. Platin ve paladyumun her biri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseldi.