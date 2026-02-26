Külçe altın, son altı seansta yaklaşık yüzde 6 değer kazanmasının ardından ons başına 5.200 dolara doğru tırmandı. ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması küresel piyasaları tedirgin etti. Washington, İran’ın petrol ve silah satışlarını destekleyen 30’dan fazla kuruluşa yaptırım uygulayarak, Perşembe günü Cenevre’de yapılacak son nükleer görüşmeler öncesinde Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ticaret ortaklarıyla zaten gergin olan ilişkileri daha da zorlayarak tarife gündemini korumaya yönelik adımlarını sürdürdü. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Trump’ın “uygun görülen durumlarda” küresel tarifeyi yüzde 15’e çıkaran bir yönerge imzalayacağını söyledi. Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın sözde karşılıklı tarifelerini iptal etmesinin ardından geniş kapsamlı yüzde 10’luk vergi Salı günü yürürlüğe girdi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarına yönelik hükümet müdahalesi endişeleri de altını destekledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, emekliliği öncesinde kaleme aldığı veda yazısında, Amerikalıların merkez bankasının bağımsızlığını sorgulamaya başlamasından endişe duyduğunu belirtti.

Spot altın, Singapur saatiyle 09:19 itibarıyla yüzde 0,5 artışla ons başına 5.188,76 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 0,9 artışla 89,99 dolara çıkarken, platin ve paladyum da değer kazandı.