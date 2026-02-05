Petrol, ABD ve İran’ın Cuma günü Umman’da görüşme yapma konusunda anlaşmasının ardından, Orta Doğu’daki olası bir askeri çatışmanın arzı aksatabileceği yönündeki endişelerin hafiflemesiyle Perşembe günü geriledi.

Brent petrol yüzde 1,4 düşüşle 68,47 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,4 gerileyerek 64,23 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları Çarşamba günü, ABD ile İran arasında planlanan görüşmelerin iptal olabileceğine dair bir medya haberinin ardından yaklaşık yüzde 3 yükselmişti. Ancak günün ilerleyen saatlerinde her iki taraftan yetkililer görüşmelerin Cuma günü yapılacağını, görüşülecek başlıkların ise henüz netleşmediğini açıkladı.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, fiyatlardaki dalgalanmanın görüşmelere ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını belirtti. Sycamore, görüşmelerin iptal olabileceği korkusuyla fiyatların yükseldiğini, ancak nükleer müzakerelerin yeniden başlayacağına yönelik haberlerle bu endişelerin azaldığını söyledi.

İran, uranyum zenginleştirme dahil nükleer programını Batılı ülkelerle görüşmeye açık olduğunu belirtirken, ABD tarafı İran’ın balistik füze programı, Orta Doğu’daki silahlı gruplara verdiği destek ve iç politik uygulamalarının da gündeme alınmasını istiyor.

Görüşmelere rağmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) dördüncü büyük üreticisi olan İran’a yönelik askeri tehditlerini hayata geçirebileceğine dair endişeler sürüyor. Böyle bir senaryonun petrol zengini bölgede daha geniş çaplı bir gerilime yol açabileceği belirtiliyor. Olası bir çatışma durumunda İran üretiminin aksamasının yanı sıra Körfez’deki diğer üreticilerin ihracatının da etkilenebileceğine yönelik kaygılar bulunuyor.