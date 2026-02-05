Spot gümüş Perşembe günü yüzde 15’e kadar geriledi; Asya işlemlerinin erken saatlerinde kısa süreliğine ons başına 90 doların üzerine çıkmıştı. Aynı zamanda spot altın, dalgalı işlemlerde yüzde 3,2’ye kadar düştü.

Değerli metaller geçen ay, jeopolitik çalkantılar ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerle desteklenen bir rallide sert yükselmişti. Ancak yükseliş geçen haftanın sonunda aniden durdu; Cuma günü gümüş tarihindeki en büyük günlük düşüşünü yaşarken, altın 2013’ten bu yana en sert gerilemesini gördü.

Piyasalar, Kevin Warsh’un Fed başkanlığına aday gösterilmesinin politika etkilerini değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, Warsh’un faiz artırma isteğini dile getirmiş olması halinde onu bu göreve aday göstermeyeceğini söyledi. Trump ayrıca NBC News’e verdiği röportajda Fed’in yeniden faiz indireceğine dair “pek şüphe olmadığını” belirtti. Bu durum faiz getirisi olmayan değerli metaller için destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

Standard Chartered analistleri Sudakshina Unnikrishnan’ın da aralarında bulunduğu bir ekip, yayımladıkları notta, “Para politikası görünümüne ilişkin daha fazla netlik sağlanana kadar fiyat hareketlerinin dalgalı kalması muhtemel” dedi. Analistlere göre kısa vadeli oynaklığın bir kısmı, yatırımcıların borsa yatırım ürünlerindeki pozisyonlarını bozmalarından kaynaklanıyor; ancak “yapısal destekleyici unsurlar geçerliliğini koruyor ve yukarı yönlü yeniden toparlanma bekliyoruz” denildi.

Spot altın, Singapur saatiyle 10:58 itibarıyla yüzde 2,5 düşüşle ons başına 4.839,45 dolara geriledi. Gümüş ise yaklaşık yüzde 14 kayıpla 75,8875 dolara düştü.