Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 591 dolara gerileyerek, güvenli liman talebindeki azalma ve Federal Rezerv’in yakın vadede faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla Perşembe günkü hafif kayıplarını sürdürdü. İran’ın protestocuları idam etmeyeceğine dair verdiği sözün ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın herhangi bir askeri müdahaleyi erteleyebileceğini belirtmesiyle İran’daki jeopolitik riskler geçici olarak azaldı.

Piyasalar, İsrail ve diğer Orta Doğu müttefiklerinin ABD’yi İran’a yönelik olası bir saldırıyı ertelemeye çağırdığı yönündeki haberlerle daha da sakinleşti. Ayrıca, Perşembe günü açıklanan güçlü ABD ekonomik verileri, yatırımcıların yakın zamanda faiz indirimi beklentilerini azaltmasına neden oldu.

Piyasalar, Fed’in bu ayın sonlarında faiz oranlarını değiştirmemesini ve bir sonraki tam fiyatlı indirimin Haziran’dan Temmuz’a kaymasını bekliyor. Geri çekilmeye rağmen, altın bu hafta şimdiye kadar yüzde 2’den fazla değer kazanarak üst üste ikinci haftalık artışını kaydetti ve fiyatları rekor seviyelerde tuttu.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 605 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 591 dolar, en yüksek de 4 bin 621 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 598 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 394 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 388 lira, en yüksek de 6 bin 429 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 397 liradan alıcı buluyor.

Gümüş güçsüz seyrediyor

Gümüş, ons başına 89,5 dolara düşerek, önceki seansta sert dalgalanmalar yaşadıktan sonra düşüşüne devam etti. Bu düşüş, ABD’nin kritik minerallere gümrük vergisi uygulamama kararı almasının ardından gerçekleşti. ABD’nin önemli minerallere olası ithalat vergileri tehdidi, emtialar genelinde geniş bir yükselişe yol açmış, gümüş, bakır ve diğer metalleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşımıştı. Tüccarlar, olası vergilerden önce ABD’ye sevkiyatları hızlandırmıştı. Gümüş, özellikle güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik ürünlerde olmak üzere, ileri teknolojiler ve temiz enerji altyapısındaki hayati rolü nedeniyle geçen yıl ABD’nin kritik mineraller listesine eklenmişti. Buna rağmen, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin artan endişeler arasında değerli metallere yönelik güçlü güvenli liman talebiyle desteklenen gümüş, haftalık yüzde 13’ün üzerinde bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor.

Ons gümüş

Ons gümüş güne 91,96 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 89,50 dolar, en yüksek de 92,80 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 90,56 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş

Gram gümüş güne 127,67 liradan başladı. Gün içinde en düşük 124,29 lira, en yüksek de 128,84 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 125,79 liradan alıcı buluyor.