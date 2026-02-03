Altın, rekor kıran rallinin ani şekilde düşmesinin ardından yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Gümüş de değer kazandı.

Spot altın, önceki seansta yüzde 4,8 düşerek son on yılı aşkın sürenin en sert gerilemesini yaşamasının ardından yüzde 4,2’ye kadar yükselerek ons başına 4.855 doların üzerine çıktı. Gümüş ise pazartesi günü yüzde 7 geriledikten ve 30 Ocak’ta gün içi rekor düşüş kaydettikten sonra yüzde 8,1’e kadar yükselerek 85 doların üzerine çıktı.

Değerli metaller geçen ay, deneyimli yatırımcıları bile şaşırtan hızlı bir yükselişle rekor seviyelere tırmanmıştı. Yatırımcılar, jeopolitik çalkantılara ilişkin artan endişeler, para birimlerinin değer kaybı ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tehditler nedeniyle altın ve gümüşe yönelmişti. Çinli spekülatörlerden gelen yoğun alımlar ralliyi daha da güçlendirmiş, ancak ABD dolarının toparlanmasıyla bu eğilim cuma günü tersine dönmüştü.

Çinli yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak görüp görmeyeceği, piyasanın yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Hafta sonu, Ay Yeni Yılı öncesinde altın takı ve külçe almak isteyen alıcılar Shenzhen’deki ülkenin en büyük kıymetli maden piyasasına akın etti. Çin piyasaları, tatiller nedeniyle 16 Şubat’tan itibaren bir haftayı aşkın süre kapalı olacak. Ülkenin büyük kamu bankaları ise oynaklığı yönetmek amacıyla altın yatırımlarına yönelik kontrolleri sıkılaştırıyor.

Pepperstone Group Ltd.’de piyasa stratejisti olan Ahmad Assiri yaptığı değerlendirmede, “Altını bugün destekleyen temeller, cuma günkü düzeltme öncesinde geçerli olan koşullarla büyük ölçüde aynı…Bununla birlikte, piyasalar son dalgalanmayı sindirmeye ve risk iştahını yeniden değerlendirmeye devam ederken, kısa vadede oynaklığın yüksek kalması muhtemel,” ifadelerini kullandı.

Bazı bankalar da altının toparlanacağı görüşünü koruyor. Deutsche Bank AG, pazartesi günü yayımladığı notta, külçe altının ons başına 6.000 dolara yükseleceği yönündeki tahminini sürdürdüğünü belirtti.

Yatırımcılar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılabileceğini söylemesinin ardından İran’daki gelişmeleri izliyor. Diplomatik bir ilerleme, altının güvenli liman cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.

Altın, Singapur’da saat 10.07 itibarıyla yüzde 3,2 artışla ons başına 4.808,63 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 6,1 artarak 83,1 dolara çıkarken, platin ve paladyum da değer kazandı. ABD dolarının seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,3 yükselmesinin ardından yüzde 0,1 geriledi.