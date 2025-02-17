Altın, iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yeni haftaya yatay seyirde başladı.

Külçe, Cuma günü yüzde 1,6 düştükten sonra ons başına 2.886 dolara yakın işlem gördü. 14 günlük göreli güç endeksi altının haftanın başlarında aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterdi. Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife tehditleri nedeniyle piyasa kesintileri riskinin yanı sıra Fed’in faiz oranı yörüngesini de inceliyorlar.

Trump’ın tehditleri esas olarak bir müzakere aracı olarak kullandığı yönündeki spekülasyonlar arttı. Yönetiminin tarife politikaları, gecikmeler nedeniyle giderek daha da karmaşık hale geldi ve ekonomik belirsizlikler külçenin güvenli liman cazibesini artırma eğiliminde.

Yatırımcılar ayrıca, Fed’in muhtemel gevşeme yoluna dair ipuçları için en son ABD ekonomik verilerini inceliyorlar. Rakamlar, yatırımcıların merkez bankasının Eylül ayına kadar faiz oranlarını düşüreceğine dair tahminleri yeniden canlandırmaya yöneltti. Daha düşük borçlanma maliyetleri genellikle faiz ödemediği için altının işine yarıyor.

Cuma günkü düşüşe rağmen, altın yine de üst üste yedinci haftalık yükselişini kaydetti ve bu 2020’den bu yana en uzun galibiyet serisi oldu. Kısmen Çin’in de aralarında bulunduğu merkez bankalarından sürekli alımlar ve külçe destekli borsa yatırım fonlarındaki artan varlıklar tarafından desteklendi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:16’da haftalık yüzde 0,8’lik bir artışın ardından ons başına yüzde 0,1 artışla 2.886,23 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kaldı. Gümüş düştü. Paladyum ve platin iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından sabitlendi.