Spot altın ons başına 4.732,89 dolarda sabit kaldı. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 yükselerek 4.742,40 dolara çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ateşkesin “hayatta kalma mücadelesi verdiğini” söyledi. Trump, tarafların hâlâ birçok konuda birbirinden uzak olduğunu belirtti.

Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, “Birçok merkez bankasına yönelik beklentilerin daha şahin bir yöne kaydığını gördük. Fed açısından bakıldığında ise bu durum, bu yıl faiz indirimi ihtimallerinin tamamen ortadan kalkmasına neden oldu” dedi.

Spivak ayrıca, “Piyasalar şimdi Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerine odaklanmış durumda. Beklenenden daha güçlü bir enflasyon baskısı görülüp görülmeyeceği yakından izlenecek” ifadelerini kullandı.

Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak verilerin, yatırımcılara ABD Merkez Bankası’nın gelecekteki para politikası hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.

Öte yandan petrol fiyatları Asya işlemlerinde yükselirken, dolar da önceki seansta başladığı yükselişini sürdürdü. Yüksek petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek faizlerin daha uzun süre yüksek kalma ihtimalini artırıyor. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Bank of America Global Research ve Goldman Sachs, enerji fiyatlarının yüksek seyri ve iş gücü piyasasındaki güçlenmenin enflasyonu artırdığı gerekçesiyle bu yıl için ABD faiz indirimi beklentilerini aşağı çekti.

Piyasalar ayrıca Trump’ın bu hafta gerçekleştireceği iki günlük Çin ziyaretini de yakından takip ediyor. Trump’ın, Şi Cinping ile Orta Doğu başta olmak üzere birçok konuyu görüşmesi bekleniyor.

Spot gümüş ons başına 86,08 dolarda yatay kalırken, platin yüzde 1,6 düşüşle 2.098,25 dolara, paladyum ise yüzde 1 gerileyerek 1.494 dolara indi.