Bu gelişme, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalma süresini uzattı.

Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 4,2’ye kadar yükselerek varil başına 105,54 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) 99 doların üzerine tırmandı. Trump, sosyal medya paylaşımında İran’ın yanıtını “TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ” olarak nitelendirdi.

Şubat ayı sonunda başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin büyük ölçüde durması; ham petrol, doğalgaz ve yakıt sevkiyatlarını ciddi şekilde aksattı. Bu durum enerji fiyatlarını yükseltirken küresel enflasyon endişelerini de artırdı.

ING Grup NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “ABD ile İran arasında yakın zamanda anlaşma sağlanacağına dair iyimserlik azaldı ve bu da petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Çatışmaların yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler artabilir, bu da fiyatlarda yeni yükseliş alanı yaratır” dedi.

İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye devretmeyi teklif ettiği, ancak nükleer tesislerini sökme fikrini reddettiği belirtildi. The Wall Street Journal’ın haberine göre Tahran yönetimi bu iddiayı yalanladı.

Öte yandan, pazar günü Katar açıklarında bir yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı saldırısı kısa süreli yangına neden oldu. Bu olay, nisan başındaki ateşkesten bu yana bölgede yaşanan son deniz taşımacılığı saldırısı oldu.

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, Hürmüz üzerinden taşımacılığın birkaç hafta daha kısıtlı kalması halinde piyasanın ancak 2027’de normale dönebileceğini söyledi. Şirket, kaybedilen arzı telafi etmek amacıyla petrol sevkiyatlarının bir bölümünü batı kıyısındaki Yanbu Limanı üzerinden yönlendirdi.