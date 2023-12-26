ABD’deki fiyat baskılarının hafiflediğini gösteren verilerin Fed’in 2024’te birden fazla faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle spot altın, 3 yıl aradan sonra ilk yıllık artışına doğru giderek rekor seviyenin yakınında işlem görüyor.

Altın geçen hafta yüzde 1,7 yükseldikten sonra haftanın 2. işlem gününde yüzde 0,6 artışla 2.064 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Gram altın ise 1.900 TL’nin üzerinde seyrediyor.

Geçen hafta yayınlanan veriler, Fed’in tercih ettiği temel enflasyon göstergesinin geçen ay çok az yükseldiğini ve hatta bir ölçüye göre politika yapıcının yüzde 2 hedefinin gerisinde kaldığını gösterdi.

Bazı merkez bankası yetkilileri erken gevşeme ihtimalini geri çevirmesine rağmen, swap piyasaları şu anda Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi ihtimalinin yüzde 80’den fazla olduğunu fiyatlıyor.

Bu da faiz getirisi olmayan altın gibi değerli metaller için yükseliş anlamına geliyor. Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle yön arayışı öne çıkarken, yatırımcılar bugün yurt dışında ABD’de Chicago ulusal aktivite endeksi, konut fiyat endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerini takip edilecek.