Dünyanın gözü Orta Doğu’daki gelişmelerde. Karşılıklı olarak füze ve savaş uçaklarıyla birbirine saldıran İsrail ile İran piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Her geçen gün artan tehdit söylemleri savaşı körüklemeye devam ediyor.

Altın da bu gelişmelerden etkileniyor.

Gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyelerde işlem görüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3386 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3374 dolar, en yüksek de 3403 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3388 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4282 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4276 lira, en yüksek de 4311 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4293 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 4298 liradan alınırken 4359 liradan satılıyor.