Altın, ABD’nin hafta sonu İran’a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran’ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi ve hafifçe değer kaybetti.

Altın ons fiyatı, gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü. ABD’nin İran’ın üç ana nükleer tesisine yönelik saldırısı doların güçlenmesini sağladı, petrol fiyatları ise Tahran’ın Orta Doğu enerji altyapısına veya Hürmüz Boğazı’ndaki gemi taşımacılığına saldırabileceği endişeleriyle sert yükseldi. Bu gelişme, pazartesi günü dolar ve altın gibi güvenli limanlara yönelimi tetiklerken, Tahran’ın Orta Doğu’daki enerji altyapısına saldırabileceği veya Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını tehdit edebileceği endişeleriyle petrol fiyatlarında sert artışa neden oldu.

Bu çatışma, yıl başından bu yana altının yaklaşık yüzde 30 oranında yükseldiği ralliyi daha da hızlandırdı. Genişleyen bir çatışma ihtimali güvenli liman varlıklarını desteklerken, enerji fiyatlarının kalıcı olarak artması enflasyonu tetikleyebilir ve bu da faiz indirimlerini daha az olası hale getirerek faiz getirisi olmayan altın için olumsuz bir durum oluşturabilir.

Tahran şu ana kadar büyük çaplı bir misilleme saldırısı başlatmadı ve büyük olasılıkla Rusya ve Çin’den yalnızca söylem düzeyinde destek alacak. Ayrıca İran, petrol fiyatlarında büyük bir artışa yol açabilecek herhangi bir adımla Pekin’i kızdırmak da istemeyebilir. Nisan ayında görülen rekor seviyenin yalnızca yaklaşık 125 dolar altında olan altın fiyatı, bu nedenle şu anda sınırlı bir yükseliş yaşıyor olabilir.

DHF Capital SA CEO’su Bas Kooijman “Orta Doğu’daki daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu ki bu bölge küresel enerji arzı açısından kritik, yatırımcıların riskten kaçınma amacıyla altına yönelmesine neden oldu. Belirsizlik ve gevşek para politikasının birleşimi, yakın vadede altın fiyatlarını rekor seviyelere yakın tutacaktır” dedi.

Singapur saatiyle sabah 11:03 itibarıyla spot altın yüzde 0,2 düşüşle ons başına 3.361 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 arttı. Gümüş sabit seyrederken, platin ve paladyum değer kaybetti.