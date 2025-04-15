Küresel ticarette yaşanan belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep sürüyor.

Ons altın, 2 bin 230 dolar ile rekor seviyeye yakın seyrediyor. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 3 bin 245 dolara taşırken, yıl başından bu yana yüzde 23 yükseliş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji ürünlerinin ardından otomobile uygulanacak ek vergiye de muafiyet sinyali verdi.

Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Otomobil şirketlerine yardımcı olacak bir şeyler arıyorum. Üreticiler Kanada, Meksika ve diğer yerlerde üretilen parçalara geçiyorlar ve biraz zamana ihtiyaçları var, çünkü onları burada yapacaklar.” ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, 2025 yılı altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti. Goldman, 2025 yılı beklentisini 4 bin dolar olarak belirledi. UBS yıl sonu altın tahminini 3 bin 500, Commerzbank ise 3 bin dolar olarak güncelledi.

Yatırımcılar, artan resesyon ve enflasyon korkuları çerçevesinde Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Trump’ın tarifelerinin yürürlükte kalması halinde faiz oranlarının yakında düşürülmesi gerekebileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşmasından faiz indirimine dair ipuçları aranacak.

Piyasalarda yıl sonuna kadar 86 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor. Fed’in gelecek ay faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Gram altın kaç lira?

Ons altına paralel gram ve çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Gram altın, 3 bin 948 liradan el değiştiriyor. Çeyrek altın ise 6 bin 475 liradan el değiştiriyor.