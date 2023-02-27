"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde ihtiyaç sahipleri için ilk günden akaryakıt ve erzak yardımlarını sürdüren Altınbaş Holding yaraların sarılmasına yönelik yardım kampanyasına da anlamlı bir katkıda bulundu.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, dün Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu ziyaret ederek, bağış çeki takdim etti.

Feyzioğlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'ın anlamlı desteğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Feyzioğlu, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş'ın depremzedelere bağış yaptığını duyurdu. Sofu Altınbaş'a anlamlı desteği için teşekkür eden Metin Feyzioğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sofu Altınbaş'a depremzedelere destek amaçlı yaptığı anlamlı bağış için teşekkür ediyorum."