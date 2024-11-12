Altın fiyatları, ABD’deki Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrasında doların yükselmesiyle düşüşe geçti.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 617 doları gördü.

Gram altın yeni güne 2 bin 881 liradan başladı. Saat 8.45 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 877, Cumhuriyet altını ise 19bin 508 liradan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın ikinci dönemine hazırlanıyor.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde vergi indirimleri ve daha gevşek düzenlemeler uygulayacağı beklentileri riskli varlıklara talebi artırdı.

Öte yandan altın, Fed’in gevşeme döngüsü, merkez bankası alımları ve güvenli liman talebini yönlendiren artan jeopolitik ve ekonomik riskler tarafından desteklenerek bu yıl hala yüzde 25’in üzerinde yükseliyor.