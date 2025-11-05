Spot altın ons başına 3.940 dolar civarında yatay seyretti. ABD dolar endeksinin art arda beşinci günde yükselmesiyle, önceki seansta fiyatlar neredeyse yüzde 2 gerilemişti.

Küresel hisse senetleri, değerlemelerin yüksek olmasına dair endişeler nedeniyle neredeyse bir ayın en sert düşüşünü yaşadıktan sonra Çarşamba günü kayıplarını genişletti. Diğer çoğu emtia da düştü.

Salı günkü altın düşüşü, üç Federal Rezerv yetkilisinin, enflasyon ve zayıflayan iş gücü piyasası arasındaki dengeyi değerlendirirken Aralık ayında ek bir faiz indirimi konusunu desteklemekten kaçınmasıyla gerçekleşti. Yatırımcılar bu hafta, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın da aralarında bulunduğu yetkililerin açıklamalarını dinleme fırsatına sahip olacak.

TD Securities stratejisti Bart Melek, bir notunda, Fed’in faiz indirimleri görünümündeki belirsizlikler ve Çin’de perakende altın talebine yönelik kaygılar da dahil olmak üzere faktörleri işaret ederek, “Altının daha düşük bir bantta, 3.800–4.050 dolar/ons aralığında olmasına şaşırmamak gerek.” dedi.

Yine de, bu yıl altının yükselişini destekleyen faktörlerin çoğu büyük ölçüde hala geçerli ve merkez bankalarının güçlü alımları ile bireysel yatırımcı talebinin sonra fiyatları yeniden yukarı itmesi bekleniyor.

Altın, Singapur saatiyle 10:22 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3.939,38 dolar/ons seviyesine yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyede kapanmasının ardından yatay seyretti. Gümüş yatay kalırken, paladyum ve platin düştü.