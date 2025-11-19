Ons altın, önceki seansı yüzde 0,6 yükselişle tamamlamasının ardından 4.071 dolar civarında işlem görüyordu.

Çarşamba günü açıklanacak Nvidia Corp.’un kritik önemdeki bilanço raporu, yapay zekâ gelişmelerine bağlı hisselere yönelik yatırımcı hassasiyetini test edecek. Altın, genellikle piyasa çalkantılarında güvenli liman olarak iyi performans gösterse de, kaldıraçlı pozisyonların çözülmeye zorlandığı dönemlerde kısa vadede değer kaybedebilir.

Birçok Fed yetkilisinin yaptığı açıklamalar da ABD’de faiz indirimi beklentilerini düşürdü.

ABD iş gücü piyasasının durumuna ilişkin önemli bir ipucu ise Perşembe günü bekleniyor. Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun Eylül ayı istihdam raporunu yayımlaması planlanıyor. Veriler eskiye dönük olacak olsa da, altı haftalık hükümet kapanmasının ardından dünyanın en büyük ekonomisinin durumuna ışık tutacak.

Altın, bu yıl yaklaşık yüzde 55 yükseldi ve geçen ayki rekor seviyeden çekilmesine rağmen 1979’dan bu yana en iyi yılını geçirmeye hazırlanıyor. Bu yükselişte merkez bankalarının artan alımları ile yatırımcıların devlet borçları ve para birimlerinden kaynaklanan risklere karşı korunma isteği etkili oldu.

Bank of America’nın bir anketine göre, küresel yatırımcılar altının gelecek yıl da en iyi ikinci getiriyi sağlamasını bekliyor; ana para birimleri arasında yalnızca yen daha güçlü bir tercih olarak öne çıkıyor.

Fed politikası da bugün açıklanacak 28-29 Ekim tarihli FOMC toplantı tutanakları ile mercek altında olacak. Bu tutanaklar, Fed’in rezerv yönetimi alımları yoluyla bilançosunu ne zaman büyütmeye başlayacağına dair ipuçları içerebilir. Finansal sisteme daha fazla likidite girmesi ve daha gevşek para politikasına geçiş, değerli metaller için muhtemelen olumlu olacaktır.

Altın, Singapur saatiyle 08:25 itibarıyla yüzde 0,2 yükselerek 4.076,34 dolar/ons seviyesine çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş hafif yükselirken paladyum ve platin sınırlı düşüş gösterdi.