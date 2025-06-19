Altın fiyatları Fed’in faiz kararını da atlattı. Fed’in faizi sabit tutması ve İsrail-İran savaşına yönelik olarak İran’ın nükleer müzakereyi kabul etmesi ve masaya gelecek olması altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Fed’in belirsizliklere göre yol planı çizdiğini açıklayan Fed Başkanı Jerome Powell, belirsizliklerin ortadan kalkmaya başlamasıyla birlikte faiz tarafında yeni yol izleyeceklerini de söyledi.

Dolar bu nedenle diğer para birimleri karşısında güç kazandı. Altın da Fed kararıyla anlık dalgalanma yaşasa da sonrasında fiyatlarda stabilleşme yaşandı.

Altın fiyatları da savaş olmasına rağmen durgun seyrine devam ediyor.

Ons altın güne 3371 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3369 dolar, en yüksek de 3388 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3372 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4280 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4280 lira, en yüksek de 4305 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4288 liradan alıcı buluyor.