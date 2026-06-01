Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma konusunda vereceği kararı bekliyor.

Spot altın, önceki seansta iki haftanın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.527,36 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 kayıpla 4.558,10 dolara indi. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik önerilen anlaşma hakkında yakında karar vereceğini söyledi. Ancak iki tarafın, çatışmanın merkezindeki önemli konularda hâlâ görüş ayrılıkları bulunduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, altı haftadan uzun süre önce ilan edilen ateşkese rağmen İran destekli Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan içinde daha ileri bölgelere ilerleme talimatı verdiğini söyledi.

Petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde yükselerek enflasyon endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, cuma günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerinin hâlen ölçülmekte olduğunu ancak bunun kalıcı enflasyon artışlarına yol açabileceğini ve daha sıkı para politikası gerektirebileceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise “ılımlı ölçüde kısıtlayıcı” para politikasının, enflasyon baskılarının hâlâ yüksek seyrettiği belirsiz ekonomik görünüm karşısında uygun bir konumda olduğunu ifade etti.

Spot gümüş yüzde 0,4 artışla ons başına 75,54 dolara, platin yüzde 1 yükselişle 1.935,65 dolara ve paladyum yüzde 1,3 artışla 1.371,24 dolara çıktı.