ABD İran savaşanın sonlandırılması çabası ile altın fiyatları yükseldi, ancak Ocak ayındaki zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 17 altında kaldı.

Goldman Sachs, son dönemdeki normalleşmeye rağmen merkez bankalarının alımları nedeniyle altın fiyatlarını 5 bin 400 dolar seviyesinde öngörüyor ve iyimserliğini koruyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, Washington’ın Orta Doğu’daki çatışmayı sona erdirmek için bir teklif üzerinde çalıştığı yönündeki haberlerin ardından, sürekli enflasyon endişelerini hafifletmesiyle altın fiyatları Çarşamba günü yükseldi.

Spot altın fiyatları son olarak yüzde 2,56 artışla ons başına 4 bin 588 dolardan işlem görürken, altın vadeli işlemleri Nisan teslimatı için fiyatlar en son yüzde 4′ün üzerinde artışla ons başına 4 bin 597,7 dolardan işlem görmüştü.