Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara geriledi. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,4 yükselerek 4.705,30 dolara çıktı.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı, hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Piyasalar artık yıl sonuna doğru bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor” dedi.

Veriler, ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında artmaya devam ettiğini ve yıllık enflasyonun son üç yılın en büyük yükselişini kaydettiğini gösterdi. Bu gelişme, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini daha da azalttı.

Yatırımcılar büyük ölçüde bu yıl bir Fed faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaktan vazgeçerken, CME Group’un FedWatch aracına göre piyasalar aralık ayına kadar yüzde 30 oranında faiz artırımı ihtimali görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü yaptığı açıklamada, İran savaşını sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran savaşını görüşeceğini belirterek, Çin’e Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açılması için yürütülen operasyona katılma çağrısı yaptı.

Öte yandan Hindistan, değerli metallerin yurt dışından alımını azaltmak ve ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltti.

Spot gümüş yüzde 0,2 artışla ons başına 86,71 dolara yükseldi. Gümüş, seans içinde 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Platin yüzde 0,8 düşüşle 2.109,53 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.487,47 dolara indi.