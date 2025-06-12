Altın, Ortadoğu’daki artan gerilimlerin etkisiyle üst üste değer kazandı. Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri hakkında iki hafta içinde ticaret ortaklarını bilgilendireceğini açıklaması da altının “güvenli liman” özelliğini destekledi.

Külçe altın, önceki seansta yüzde 1 yükseldikten sonra bu sabah yüzde 0,6 artarak ons başına yaklaşık 3.373 dolara kadar çıktı. Bu yükselişte, ABD’nin büyükelçilik personeline Bağdat’tan ayrılma talimatı vermesi ve İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler başarısız olursa ABD üslerine saldırı tehdidinde bulunmasının ardından bölgedeki ailelerin ayrılmasına izin verilmesi etkili oldu.

Öte yandan Trump, önümüzdeki bir iki hafta içinde ticaret ortaklarına tek taraflı gümrük tarifesi oranlarını bildiren mektuplar göndermeyi planladığını açıkladı. Bu adım, 9 Temmuz’da birçok ülkeye yönelik daha yüksek gümrük vergilerini yeniden yürürlüğe koymadan önce atılıyor. Trump ayrıca, Çin ile bir ticaret çerçevesinin tamamlandığını ve iki ülke arasındaki mevcut gümrük vergilerinin korunacağını söyledi.

Bu yıl küresel ticaret gerilimleri ve artan jeopolitik riskler piyasaları sarsarken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Bu gelişmeler, yılbaşından bu yana altının yüzde 28 değer kazanmasına neden oldu. Değerli metal, Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ayrıca, merkez bankalarının artan altın alımları da fiyatları destekliyor.

Singapur saatiyle sabah 07:59 itibarıyla spot altın yüzde 0,3 artışla 3.364,43 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Endeksi, Çarşamba günü yüzde 0,4 düştükten sonra sabit kaldı. Gümüş, platin ve paladyum da değer kazandı.