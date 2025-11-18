Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,9 düşüşle ons başına 4.037,50 dolara indi. Dolar, bir önceki seansta yaşanan sert yükselişin ardından diğer para birimleri karşısında istikrarını korudu.

Geçen hafta, ABD hükümetinin tarihinin en uzun kapanmasını sona erdirmek için yasama organı anlaşmaya vardı. Resmi ekonomik verilerin eksikliği, Aralık ayında Fed’den başka bir faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Yatırımcılar, gelecek ay Fed’in çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 43 olarak fiyatlarken, bu oran geçen hafta yüzde 50 seviyesindeydi.

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının ek faiz indirimlerinde “yavaş ilerlemesi” gerektiğini belirterek beklentileri düşürdü.

Fed Guvernörü Chris Waller ise yaptığı açıklamada, faizlerin gelecek ay düşürülmesini desteklediğini çünkü hızlanan enflasyondan ziyade zayıflayan işgücü piyasasından daha fazla kaygı duyduğunu söyledi.