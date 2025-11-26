Asya işlemlerinde külçe altın ons başına 4.165 dolar civarında seyretti. ABD para birimi ise üst üste ikinci seansta gerileyerek değerli metali birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi.

Geciken ekonomik veriler, Fed’in gelecek ay faiz indireceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Eylül perakende satışlarındaki hafif artış, son aylarda görülen güçlü tüketim eğiliminin ivme kaybettiğini gösterirken, tüketici güveni Nisan ayından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Faizlerin düşme ihtimalini destekleyen bir diğer unsur ise, Fed başkanlığı için en güçlü aday olarak görülen Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi yönündeki tutumunu paylaştığı düşüncesi. Altın genellikle faizlerin düşük olduğu dönemlerde avantaj sağlar çünkü faiz getirisi yoktur.

Altın, geçen ay 4.380 doların üzerine çıkarak gördüğü zirveden geri çekilmesinin ardından, ons başına 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etti. Değerli metal 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına doğru ilerlerken bu yıl yüzde 55’ten fazla yükseldi.

Spot altın, Singapur saatiyle 10:56 itibarıyla yüzde 0,8 yükselerek ons başına 4.164,30 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günkü yüzde 0,3’lük düşüşün ardından yüzde 0,2 geriledi. Gümüş yüzde 0,9 yükselirken, platin ve paladyum hafif geri çekildi.