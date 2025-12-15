Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın politika seyrine dair ipuçları için kritik ABD istihdam verilerine odaklanırken, gümüş geçen haftaki rekor serinin ardından dengelendi.

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4.320,65 dolara yükseldi. Külçe altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 64 değer kazandı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 artarak ons başına 4.354,00 dolara çıktı.

Dolar endeksi, geçen hafta görülen iki ayın en düşük seviyesine yakın seyrederken, bu durum altını yurt dışı alıcılar için daha cazip hale getirdi. Gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri de bir miktar geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Altının, ABD tarım dışı istihdam verilerine kadar güçlü seyrini koruması muhtemel. İş gücü piyasasında zayıflamaya dair işaretler, kısa vadeli getirileri baskı altında tutarak doları zayıflatır ve 4.243 dolarlık destek bölgesinden güçlü bir toparlanmanın ardından fiyatların 4.380–4.440 dolar aralığına yönelmesini destekler” dedi.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın geçen hafta nadir görülen bölünmüş bir kararla 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından Fed’in politika görünümüne odaklanmış durumda. Fed, enflasyonun dirençli seyretmesi ve iş gücü piyasasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz indirimlerine ara verilebileceği sinyalini verdi. Karara karşı çıkan iki Fed yetkilisi, enflasyonun daha gevşek bir politikayı haklı çıkaracak kadar düşmediğini savundu. Yatırımcılar şu anda gelecek yıl iki faiz indirimi fiyatlarken, bu haftaki ABD istihdam raporu bu beklentiler için önemli bir sınav olarak görülüyor.

Spot gümüş yüzde 0,8 artışla ons başına 62,48 dolara yükseldi. Gümüş, cuma günü 64,65 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra sert bir düşüşle kapanmıştı.

Gümüş, sıkılaşan stoklar, güçlü sanayi talebi ve ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi sayesinde yılbaşından bu yana yüzde 115 yükseldi.

Spot platin yüzde 0,2 düşüşle ons başına 1.741,82 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,1 artışla 1.502,29 dolara yükseldi.