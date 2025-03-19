Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.

Güne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 39 dolar ile rekor kırdı. Altın, yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Gram altın 3 bin 587 lira, çeyrek altın 5 bin 857 liraya kadar yükseldi.

İsrail ordusu ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda dün en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşında da ateşkes görüşmeleri devam etti. Putin, Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul etti. Trump'ın 30 günlük ateşkes önerisini ise reddetti.

Diğer taraftan ABD'nin şubat ayından bu yana çelik ve alüminyuma uyguladığı yüzde 25'lik vergi de dahil olmak üzere gümrük vergileri, 2 Nisan için belirlenen karşılıklı ve sektörel vergilerle birlikte ticaret gerilimini artırdı.

Piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı bu gece belli olacak.

Yatırımcılar, Trump'ın politikalarından Fed'in faiz politikasına dair ipuçlarını arayacak.