Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşının kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için verdiği son tarih öncesinde temkinli kaldı.

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle 4.640,93 dolara gerilerken, Haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,4 düşüşle 4.666,70 dolara indi.

Tastylive’ın küresel makro başkanı Ilya Spivak, “Herkes şu anda başkanın son birkaç gündür sürdürdüğü söylemlerin sonucunun ne olacağını bekleme modunda” dedi.

İran, pazartesi günü ABD ve İsrail ile süren savaşın kalıcı olarak sona ermesini istediğini belirtirken, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması yönündeki baskılara karşı çıktı. Trump ise Salı gecesine kadar anlaşmaya varılmaması halinde ülkenin “ortadan kaldırılabileceği” uyarısında bulundu.

Petrol fiyatları da yükselişini sürdürerek varil başına 110 doların üzerinde kaldı. Trump’ın İran’a yönelik sert söylemleri bu artışı destekledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon endişelerini artırdı.

Beth Hammack ve Austan Goolsbee, enflasyonun istihdamdan çok daha büyük bir sorun olduğunu değerlendirerek sıkı para politikasının sürdürülmesini desteklediklerini belirtti. Piyasalar, CME’nin FedWatch aracına göre bu yıl ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapma ihtimalini neredeyse sıfır olarak görüyor.

Yatırımcılar şimdi Çarşamba günü açıklanacak Fed’in Mart ayı toplantı tutanaklarını ve hafta içinde gelecek ABD enflasyon verilerini özellikle Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerini bekliyor.

Spivak ayrıca, “Geçen yıl altın kendi başına ayrı bir spekülatif hikâye haline gelmişti. Bu yıl da risklerin azalmasıyla birlikte benzer bir sürecin yeniden ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Yıl sonunda fiyatlar 5.500 ile 6.000 dolar aralığına yaklaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle ons başına 72,17 dolara gerilerken, platin yüzde 1,1 kayıpla 1.958,75 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.478,49 dolara indi.