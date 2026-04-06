Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugünkü açıklamasına yazılı bir yanıt verdi.

Hasan Taçoy, “Uzlaşıyı beklemek ve diyalog sürecine zarar vermekten kaçınmak her makamın görevidir” dedi.

Taçoy’un açıklaması şöyle:

“Herkesin rahatsız olduğu, tüm tarafların zarar gördüğü ve kimsenin hak etmediği bir ortamda konuşmak en kolay seçenektir. Ama sadece konuşmak diyalog köprüsünü kurabilmek adına asla yeterli değildir. Bunu ne yazık ki yaşadık ve gördük. Birileri zarar görürken bundan faydalanmak adına bir kenara çekilmedik.

Yapılması gereken ama yapılmayanı yaparak diyalog için öne çıkıp inisiyatif aldık. Çünkü bu, toplum adına yapılması gereken ve bu ülkede yaşayan herkesin tek beklentisi olan uzlaşının sağlanabilmesi adına atılması gereken bir adımdı. Varılan noktada, taraflar arasında diyalog sağlanmışken, her ne makamda olursa olsun, diğer kesimlere düşen yegane rol uzlaşıyı beklemek ve bunun ötesine geçecek, sağlanan diyalog sürecine ciddi zararlar verebilecek söylemlerden uzak durmaktır.

Siyasi heveslerden uzak durabilen, kişisel beklentiler yerine toplumun tüm bireylerinin fayda görebileceği yolları işaret edebilen siyasetçilerin gerçek anlamda “Devlet Adamı” sıfatına ulaşabileceğini asla unutmamalıyız. Çünkü biz siyasetçiler aldığımız oy oranına göre değil, aldığımız her oyun değerini bildiğimizde yüceliriz. Buna uygun hareket etmeliyiz. Bu çerçevede herkesi, ortaya konulan mücadele ve gösterilen uzlaşı emeğine saygılı davranmaya davet eder, ülkesine hizmet niyeti olan herkesin bu yönde hareket etmesi gerektiğini belirtmek isteriz.”